Ливерпуль нацелился на звезду Порту

Луис Диас может продолжить карьеру в английском клубе

  • 02.12.2021 17:52
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Ливерпуль нацелился на звезду Порту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании 24-летнего колумбийского левого полузащитника «Порту» Луиса Диаса.

В трансфере заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп, который в январе лишится Садио Мане и Мохамеда Салаха. Оба футболиста будут участвовать в Кубке африканских наций.

Диас защищает цвета «Порту» с лета 2019 года после перехода из «Хуниора» за €7,22 миллиона. В текущем сезоне Луис провел за португальский клуб 19 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Диаса с «Порту» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.

Источник — Marca

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