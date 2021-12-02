Фарес БАЛУЛИ: «Моя личная мечта — выиграть Кубок Украины»

28-летний французский полузащитник «Металлиста» Фарес Балули подвел итоги первой части сезона для харьковской команды.

«Я удивлен таким количеством болельщиков. Они всегда заряжают нас на победу. Очень хорошо, что фаны тепло приняли всю нашу команду. Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов. Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.

У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошла не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта», — отметил Балули.