Реал отказался от покупки полузащитника Баварии

Испанский клуб не подпишет Марка Року

  • 02.12.2021 17:17
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Реал отказался от покупки полузащитника Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» отказался от подписания 25-летнего испанского опорного полузащитника мюнхенской «Баварии» Марка Роки.

Футболист хочет покинуть немецкий клуб и ищет варианты продолжения карьеры, но «Реал» не нуждается в усилении этой позиции.

Рока перешел в «Баварию» из «Эспаньола» в октябре 2020 года за €9 миллионов. В текущем сезоне Марк сыграл за немецкую команду всего один матч, проведя на поле 23 минуты.

Контракт Роки с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €8 миллионов.

Источник — El Nacional

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