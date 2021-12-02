Реал отказался от покупки полузащитника Баварии

Мадридский «Реал» отказался от подписания 25-летнего испанского опорного полузащитника мюнхенской «Баварии» Марка Роки.
Футболист хочет покинуть немецкий клуб и ищет варианты продолжения карьеры, но «Реал» не нуждается в усилении этой позиции.
Рока перешел в «Баварию» из «Эспаньола» в октябре 2020 года за €9 миллионов. В текущем сезоне Марк сыграл за немецкую команду всего один матч, проведя на поле 23 минуты.
Контракт Роки с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €8 миллионов.
Источник — El Nacional
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