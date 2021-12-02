Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Черноморец? Впервые слышу»

35-летний бывший полузащитник «Черноморца» Кирилл Ковальчук прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб одесского клуба.
«Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с «Черноморцем». Получается, что теперь они добрались и до меня», — сказал Ковальчук.
Кирилл Ковальчук защищал цвета одесской команды с сезона 2011/2012 до осенней части сезона 2014/2015, после чего перебрался в харьковский «Металлист». В период выступлений за «Черноморец» он был приглашен в сборную Украины, в составе которой принял участие в четырех матчах.
В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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