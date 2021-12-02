Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Черноморец? Впервые слышу»

Специалист не подтвердил информацию о том, что он может войти в тренерский штаб одесского клуба

  • 02.12.2021 16:30
  • 605 просмотров
  • 0 комментариев
Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Черноморец? Впервые слышу»
© ФК Черноморец. Кирилл Ковальчук

35-летний бывший полузащитник «Черноморца» Кирилл Ковальчук прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб одесского клуба.

«Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с «Черноморцем». Получается, что теперь они добрались и до меня», — сказал Ковальчук.

Кирилл Ковальчук защищал цвета одесской команды с сезона 2011/2012 до осенней части сезона 2014/2015, после чего перебрался в харьковский «Металлист». В период выступлений за «Черноморец» он был приглашен в сборную Украины, в составе которой принял участие в четырех матчах.

В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности