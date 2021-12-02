Испытание для Шевченко: Дженоа не забивает, впереди сложный календарь

Украинский наставник Андрей Шевченко уже провел во главе «Дженоа» три матча. Учитывая соперников («Рома», «Удинезе» и «Милан»), 1 набранный пункт можно считать нормальным результатом.
Сейчас команда находится в зоне вылета, но главной проблемой является отсутствие голов. При Шевченко команда создает мало моментов и не может забить.
Негативным фактором можно считать и неудобный календарь. До конца года Грифоны проведут 5 матчей, а в соперниках три команды из верхней половины таблицы - «Ювентус», «Лацио» и «Аталанта».
Кроме того, будет очень важное дерби с «Сампдорией», а также матч с конкурентом за выживание «Салернитаной».
И лишь после 21 декабря Шевченко и команда получат отдых во время зимней паузы. «Дженоа» возобновит сезон 6 января битвой с «Сассуоло».
Источник — Sport.ua
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