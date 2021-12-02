Испытание для Шевченко: Дженоа не забивает, впереди сложный календарь

Нужно попытаться набрать очки в предновогодний период

  • 02.12.2021 16:29
  • 1172 просмотра
  • 11 комментариев
Испытание для Шевченко: Дженоа не забивает, впереди сложный календарь
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник Андрей Шевченко уже провел во главе «Дженоа» три матча. Учитывая соперников («Рома», «Удинезе» и «Милан»), 1 набранный пункт можно считать нормальным результатом.

Сейчас команда находится в зоне вылета, но главной проблемой является отсутствие голов. При Шевченко команда создает мало моментов и не может забить.

Негативным фактором можно считать и неудобный календарь. До конца года Грифоны проведут 5 матчей, а в соперниках три команды из верхней половины таблицы - «Ювентус», «Лацио» и «Аталанта».

Кроме того, будет очень важное дерби с «Сампдорией», а также матч с конкурентом за выживание «Салернитаной».

И лишь после 21 декабря Шевченко и команда получат отдых во время зимней паузы. «Дженоа» возобновит сезон 6 января битвой с «Сассуоло».

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex1964
    online
    Alex1964, 02.12.2021 16:44
    +1
    Отличный был футболист, но тренер из него никудышний.
    Утопил сборную, заработав при этом 16 млн. долларов.Утопит и "Дженоа".
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 02.12.2021 17:57
    0
    Lucky Lucky, 02.12.2021 17:05
    Утопил? То есть сборная прыгнула выше всего со времен Блохина - это утопил? Беда - когда мозги пропиты совсем.
    мб не утопил, но что он дал сборной? кроме случайной позиции на Евро, ты же не будешь убеждать что вполне заслуженно то место заняли?) ты будешь глупо выглядеть. ни игры, бесполезное катание мяча, у него даже караваев был основным защитником. если бы не Петраков, вполне можно было говорить что шева утопил сборную, но немного не добился поставленной цели, вовремя свалил)
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 02.12.2021 17:53
    0
    Vytas Meskauskas, 02.12.2021 17:42
    Зачем он вообще взял эту команду, там игроки даже не уровень чемпионата Украины .
    Чтобы попасть туда, у Андрюши была масса причин. Старший сын давно не видел своего настоящего отца (сын Берлускони) и своего дедушку. Это раз. Второе, Берлускони ведь должен помогать своему внуку, точнее, Андрюше, согласившемуся взять в жены Пазик, у которой не сложилось пролезть через постель в семью Берлускони. Думаю, что Берлускони-старший поможет деньгами Андрюше...Пришло время покинуть туманный Альбион, ради здоровья детей, климат то в Италии не ровня английскому
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 02.12.2021 17:47
    0
    Недотренер вали до пазік
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    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 02.12.2021 17:42
    0
    Зачем он вообще взял эту команду, там игроки даже не уровень чемпионата Украины .
    Ссылка
    kod.75
    kod.75, 02.12.2021 17:30
    0
    Lucky Lucky, 02.12.2021 17:05
    Утопил? То есть сборная прыгнула выше всего со времен Блохина - это утопил? Беда - когда мозги пропиты совсем.
    Есть мнение, что без генитального (пардоньте) гениального тренера сборная сыграла бы ровно также.
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 02.12.2021 17:10
    0
    Не забьют они. Ну может один мяч максимум.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 02.12.2021 16:35
    0
    Liverpool1982r, 02.12.2021 16:33
    Візьми іграків з Дніпра вони будуть ліпше іграти ніж ті твої каліки
    пожалей игроков днепра, чему он их как тренер может научить, бей беги
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    Liverpool1982r
    Liverpool1982r, 02.12.2021 16:33
    0
    Візьми іграків з Дніпра вони будуть ліпше іграти ніж ті твої каліки
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 02.12.2021 16:36
    -2
    а что кто-то думал дженоа под руководством шевы станет сильным оппонентом для кого-то? ну, когда дождуться Салертанины и Специи, шева покажет сылу козацького роду
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    Lucky Lucky
    Lucky Lucky, 02.12.2021 17:05
    -3
    Alex1964, 02.12.2021 16:44
    Отличный был футболист, но тренер из него никудышний.
    Утопил сборную, заработав при этом 16 млн. долларов.Утопит и "Дженоа".
    Утопил? То есть сборная прыгнула выше всего со времен Блохина - это утопил? Беда - когда мозги пропиты совсем.
    Ссылка
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