Испытание для Шевченко: Дженоа не забивает, впереди сложный календарь

Украинский наставник Андрей Шевченко уже провел во главе «Дженоа» три матча. Учитывая соперников («Рома», «Удинезе» и «Милан»), 1 набранный пункт можно считать нормальным результатом.

Сейчас команда находится в зоне вылета, но главной проблемой является отсутствие голов. При Шевченко команда создает мало моментов и не может забить.

Негативным фактором можно считать и неудобный календарь. До конца года Грифоны проведут 5 матчей, а в соперниках три команды из верхней половины таблицы - «Ювентус», «Лацио» и «Аталанта».

Кроме того, будет очень важное дерби с «Сампдорией», а также матч с конкурентом за выживание «Салернитаной».

И лишь после 21 декабря Шевченко и команда получат отдых во время зимней паузы. «Дженоа» возобновит сезон 6 января битвой с «Сассуоло».