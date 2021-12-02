ФОТО. Рух готовится к поединку с Ворсклой

В матче с полтавчанами не примет участия Даниил Кондраков

  • 02.12.2021 16:08
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ФОТО. Рух готовится к поединку с Ворсклой
© ФК Рух

«Рух» на тренировочной базе в Винниках продолжает цикл занятий перед заключительной домашней игрой в году.

Началу тренировочной сессии предшествовало теоретическое занятие, которое провел наставник Леонид Кучук, после чего футболисты приступили к тренировкам в зале и только после этого вышли на поле. Преимущественно вся работа была направлена ​​на тактическую подготовку игроков и налаживание игровых взаимосвязей.

В матче с «Ворсклой» не сможет помочь команде нападающий Даниил Кондраков, продолжающий реабилитацию после оперативного вмешательства. Остальные футболисты готовы выйти на поле.

Игра с полтавчанами состоится в субботу, 4 декабря, в 17:00 на «Арене Львов».

Источник — ФК Рух Львов

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