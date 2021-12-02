КАРИКАТУРА ДНЯ. Из курьеров — в звезды Милана

Жуниор Мессиас проделал невероятный путь

  • 02.12.2021 15:47
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Из курьеров — в звезды Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 30-летнего бразильского атакующего полузащитника «Милана» Жуниора Мессиаса.

Мессиас долгое время играл за клубы низших лиг и параллельно работал, пока не сделал резкий скачок в карьере, в 2019 году перейдя из «Гоццано» в «Кротоне». В августе 2021 года футболист перешел в «Милан» на правах аренды с правом выкупа.

«Три года назад Жуниор Мессиас на полставки работал водителем-курьером.

Сейчас, в 30 лет, он — звезда в «Милане», — прокомментировал Омар свою новую работу.

В текущем сезоне Мессиас провел за «Милан» 5 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Источник — Instagram

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