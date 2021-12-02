Шахтер вернулся к победам и лидирует в чемпионате U-19. Динамо рядом

«Шахтер» U-19 в двух последних турах юношеского чемпионата Украины потерял 5 очков и позволил «Динамо» U-19 сократить отставание, однако сегодня команда вернулась к победам.

Юноши «Шахтера» обыграли «Львов» со счетом 4:0 и набрали 40 очков.

«Динамо» U-19 имеет 37 пунктов и завтра сыграет с «Вересом». Рядом и «Металлист» U-19, у которого 35 очков.

«Шахтер» U19 (Донецк) – «Львов» U19 (Львов) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 Бако (24), 2:0 Гаврилюк (83), 3:0 Погорелый (90+1), 4:0 Глущенко (90+3)

«Шахтер» U19: Пузанков, Капинус, Гулько (к), Фарина, Булеза, Роспутько, Бако (Гаврилюк, 79), Глущенко, Гончарук (Погорелый, 86), Сигеев (Деркач, 86), Векленко (Плющ, 27; Ющенко, 79)