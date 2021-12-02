Андрей ПЯТОВ: «Первая роль в фильме. Надеюсь, что не комом»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, как снимался в кинокомедии «Большая прогулка».
«Первая роль в фильме.
Надеюсь, что не комом. Уже в 2022 году сможете оценить. Крайние два года стараюсь пробовать что-то новое. Персональная работа с медиакоучем и психологом не проходят мимо.
Меня так воспитывали. Футболист — спортсмен. Спорт — тренировки до седьмого пота. Потом отдых. Снова тренировки.
Мир поменялся. Нельзя жить со старыми принципами в новом мире. Легко? Нет. Но очень интересно.
Уже согласился на новый проект, связанный с фильмом», — написал Пятов.
На большие экраны фильм выйдет уже 24 февраля 2022 года.
Источник — Instagram
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