Андрей ПЯТОВ: «Первая роль в фильме. Надеюсь, что не комом»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, как снимался в кинокомедии «Большая прогулка».

«Первая роль в фильме.

Надеюсь, что не комом. Уже в 2022 году сможете оценить. Крайние два года стараюсь пробовать что-то новое. Персональная работа с медиакоучем и психологом не проходят мимо.

Меня так воспитывали. Футболист — спортсмен. Спорт — тренировки до седьмого пота. Потом отдых. Снова тренировки.

Мир поменялся. Нельзя жить со старыми принципами в новом мире. Легко? Нет. Но очень интересно.

Уже согласился на новый проект, связанный с фильмом», — написал Пятов.

На большие экраны фильм выйдет уже 24 февраля 2022 года.