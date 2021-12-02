Андрей ПЯТОВ: «Первая роль в фильме. Надеюсь, что не комом»

Вратарь «Шахтера» рассказал о съемках в кинокомедии «Большая прогулка»

  • 02.12.2021 15:11
  • 618 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Первая роль в фильме. Надеюсь, что не комом»
© Instagram. Андрей Пятов

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, как снимался в кинокомедии «Большая прогулка».

«Первая роль в фильме.

Надеюсь, что не комом. Уже в 2022 году сможете оценить. Крайние два года стараюсь пробовать что-то новое. Персональная работа с медиакоучем и психологом не проходят мимо.

Меня так воспитывали. Футболист — спортсмен. Спорт — тренировки до седьмого пота. Потом отдых. Снова тренировки.

Мир поменялся. Нельзя жить со старыми принципами в новом мире. Легко? Нет. Но очень интересно.

Уже согласился на новый проект, связанный с фильмом», — написал Пятов.

На большие экраны фильм выйдет уже 24 февраля 2022 года.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 02.12.2021 15:38
    0
    Молодчинка! А у матчі проти англії його бракувало
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