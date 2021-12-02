КОРНИЕНКО: «Раздражает, что соперники защищаются по 7 человек в штрафной»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о подготовке команды к одному из последних домашних матчей года против «Львова», оценил свое взаимодействие с Мудриком и поделился эмоциями после возвращения к тренировочному процессу Жуниора Мораеса.

– Сейчас очень ответственный период, где мы должны выжать максимум и выйти на первое место. Впереди ответственные матчи со «Львовом» и «Александрией», к тому же качество полей ухудшается, нам труднее играть на атаку. Есть и внутреннее волнение за результат, охота пройти этот отрезок без потерь.

Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами.

– «Львов» выиграл два последних матча, что знаете об этой команде?

– «Львов» – достойный соперник и неуступчивый. Недаром они обыграли «Зарю» недавно, это говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценки соперника не допустим.

– Почему «горнякам» приходится непросто в играх с середняками?

– Все команды серьезно настраиваются на «Шахтер». У нас большой клуб, футболисты других команд хотят проявить себя, потому так получается.

Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую ​​оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы зрелищнее, а это плюс для болельщиков.

– В матче с «Ингульцем» у вас была неплохая связка на фланге с Мудриком. Как просто вам играть с ним?

– Мы постепенно, с каждой игрой, все лучше понимаем друг друга, налаживаем связки. Что-то уже получается на поле. Но можем еще лучше и будем стараться показать это.

– Без подсказок Де Дзерби в Кропивницком было сложно?

– Честно говоря, тренера нам не хватало. Он всегда в игре, всегда подбадривает, подсказывает. А здесь была тишина, необычно.

– Позади непростой год. Усталость уже накопилась?

– Нет, я бы так не сказал. Усталости нет. Когда ты начинаешь об этом думать и говорить, она будет появляться. Я об этом не думаю, выполняю свою работу, как и выполнял раньше.

— Возвращение Жуниора Мораэса в общую группу вдохновило коллектив?

— Конечно! Мы соскучились по Жуни! Рады видеть его на тренировках, хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру. Будем ему всячески помогать в этом. Надеюсь, что его возвращение на поле не за горами, он наш бомбардир.

– Это один из последних домашних матчей «Шахтера» в 2021 году. Ждете завтра поддержки в матче со «Львовом»?

– Да, всегда приятно играть с болельщиками. Вскоре зимний перерыв, так что хотелось бы, чтобы зрители пришли на «Олимпийский» в пятницу. Мы всех приглашаем, для нас очень важна поддержка, попробуем порадовать их хорошей игрой и победой.