Орлов сыграет в парном полуфинале на челленджере в Турции

Украинский теннисист Владислав Орлов продолжает побеждать в парном разряде на челленджере в Турции.
В четвертьфинале украинец в дуэте с Рамкумаром Раманатханом из Индии, посеянные под четвертым номером, обыграли немецко-грузинский тандем Лукас Герх / Александр Метревели.
Анталья. 1/4 финала парного разряда
Владислав Орлов / Рамкумар Раманатхан – Лукас Герх / Александр Метревели – 6:2, 7:5
Далее по сетке итальянский дуэт Джованни Фонио / Риккардо Бонадио.
Источник — Sport.ua
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