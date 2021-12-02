Орлов сыграет в парном полуфинале на челленджере в Турции

Владислав будет сражаться за путевку в финале

  • 02.12.2021 14:23
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Орлов сыграет в парном полуфинале на челленджере в Турции
© АТР. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов продолжает побеждать в парном разряде на челленджере в Турции.
 
В четвертьфинале украинец в дуэте с Рамкумаром Раманатханом из Индии, посеянные под четвертым номером, обыграли немецко-грузинский тандем Лукас Герх / Александр Метревели.
 
Анталья. 1/4 финала парного разряда
Владислав Орлов / Рамкумар Раманатхан – Лукас Герх / Александр Метревели – 6:2, 7:5
 
Далее по сетке итальянский дуэт Джованни Фонио / Риккардо Бонадио.

Источник — Sport.ua

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