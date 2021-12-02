«Могло быть и лучше». Кучер оценил нынешний сезон Металлиста

Наставник «Металлиста» Александр Кучер оценил первую часть сезона. Команда уверенно лидирует в Первой лиге, а также вышла в 1/4 финала Кубка Украины.
«Результат неплохой, но могло быть и лучше. Наверное, где-то была расслабленность, потому что был хороший период, где обыграли и нашего конкурента за выход в УПЛ, и выиграли в Кубке Украины».
«После этого были неудачные матчи, так как некоторые подумали, что уже задача выполнена и всех будем спокойно обыгрывать», - сказал Кучер.
Источник — Футбол 1/2/3
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