«Могло быть и лучше». Кучер оценил нынешний сезон Металлиста

Наставник «Металлиста» Александр Кучер оценил первую часть сезона. Команда уверенно лидирует в Первой лиге, а также вышла в 1/4 финала Кубка Украины.

«Результат неплохой, но могло быть и лучше. Наверное, где-то была расслабленность, потому что был хороший период, где обыграли и нашего конкурента за выход в УПЛ, и выиграли в Кубке Украины».

«После этого были неудачные матчи, так как некоторые подумали, что уже задача выполнена и всех будем спокойно обыгрывать», - сказал Кучер.