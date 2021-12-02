КРАСНИКОВ: «Хотелось бы сыграть в Кубке Украины с Динамо или Шахтером»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, с кем бы хотел харьковский клуб сыграть в четвертьфинале Кубка Украины.



«Самое важное – выйти в Премьер-лигу. Это задача №1, которую поставил президент, и все будем делать для этого. Кубок тоже никто не списывает. Чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам.



Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины «Динамо» или серебряный призер «Шахтер». Вот эти две команды хотелось бы, но жребий... Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть», – сказал Красников.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины.