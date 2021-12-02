КРАСНИКОВ: «Хотелось бы сыграть в Кубке Украины с Динамо или Шахтером»

Вице-президент «Металлиста» – о целях команды в КУ

  • 02.12.2021 14:06
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КРАСНИКОВ: «Хотелось бы сыграть в Кубке Украины с Динамо или Шахтером»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, с кем бы хотел харьковский клуб сыграть в четвертьфинале Кубка Украины.
 
«Самое важное – выйти в Премьер-лигу. Это задача №1, которую поставил президент, и все будем делать для этого. Кубок тоже никто не списывает. Чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам.
 
Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины «Динамо» или серебряный призер «Шахтер». Вот эти две команды хотелось бы, но жребий... Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть», – сказал Красников.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины.

Источник — Футбол 1/2/3

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