КРАСНИКОВ: «Хотелось бы сыграть в Кубке Украины с Динамо или Шахтером»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, с кем бы хотел харьковский клуб сыграть в четвертьфинале Кубка Украины.
«Самое важное – выйти в Премьер-лигу. Это задача №1, которую поставил президент, и все будем делать для этого. Кубок тоже никто не списывает. Чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам.
Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины «Динамо» или серебряный призер «Шахтер». Вот эти две команды хотелось бы, но жребий... Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть», – сказал Красников.
Ранее стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины.
Источник — Футбол 1/2/3
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