Прогноз матча МЮ – Арсенал. Все еще дерби

Вашему вниманию прогноз на центральный матч тура в АПЛ

  • 02.12.2021 12:39
  • 120 просмотров
  • 0 комментариев
Прогноз матча МЮ – Арсенал. Все еще дерби

Пока чемпионаты разных стран готовятся к зимней паузе, в английской Премьер-лиге соревнования идут полным ходом. И посмотреть интересный матч можно даже посреди недели. В частности, 2 декабря состоится игра Манчестер Юнайтед - Арсенал (начало в 22:15).

К сожалению, сейчас эти команды не претендуют на чемпионство, но их матчи все еще носят статус дерби, и не зря. Тем более что турнирные очки им все равно не помешают. Арсенал делит четвертую строчку с Вест Хэмом, уступая команде Андрея Ярмоленко по разнице мячей. Манчестер Юнайтед вообще восьмой. При этом накануне в команде сменился тренер. Вместо Сульшера тренерский мостик возглавил немец Ральф Рангник. Правда, будет руководить командой Майкл Каррик, пока новый главный тренер не получит рабочую визу. Более того, его назначили только к концу сезона. За это время он должен показать, способен ли справиться с ролью кризисного менеджера.

Вообще Манчестер Юнайтед давно не может выиграть у Арсенала, в последних пяти матчах было три победы канониров и две ничьи. Пока аналитики Parimatch дают 47% на победу хозяев и 27% на то, что выиграют гости (ничья оценивается в 26%).

Манчестер Юнайтед действительно выглядит более перспективным. Да, команда не смогла зацепиться за борьбу за чемпионство, но существенно усилила состав, и многие считают, что со временем результат придет. Кризис Арсенала длится дольше. Также не в пользу канониров говорит статистика этого сезона в матчах с другими грандами: Челси (0:2), Манчестер Сити (0:5), Ливерпуль (0:4). К тому же игра пройдет в Манчестере, и этот фактор точно должен сыграть в пользу красных дьяволов.

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности