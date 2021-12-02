Бывший игрок киевского Динамо не намерен возвращаться в Россию

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Финляндии Роман Еременко не намерен возвращаться в Россию, где выступал за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

Об этом рассказал его отец, тренер эстонского Транса Алексей Еременко.

«Сейчас Роман вместе со своей семьей живет в Хельсинки. Он свободный агент, никому не принадлежит и готов возобновить свою карьеру. Ждет приглашений. Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Все дело в сложности с семьей. У него трое детей школьного возраста, они ходят в английскую школу.

Жена Романа – финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском. Прежде они получали визу в Россию только на три месяца. Представляете себе переезд с тремя детьми в Россию на три месяца и эти постоянные поездки туда-обратно?

А когда началась пандемия коронавируса, с визами стало еще сложнее. Поэтому семья вышла на первое место», – заявил Алексей Еременко.

Еременко защищал цвета «Динамо» в период с 2008 по 2011 годы. За киевский клуб сыграл 124 матчей, забил 7 голов и выполнил 25 ассистов.