Бывший игрок киевского Динамо не намерен возвращаться в Россию

На первое место в жизни Романа Еременко вышла семья

  • 02.12.2021 12:48
  • 2181 просмотр
  • 3 комментария
Бывший игрок киевского Динамо не намерен возвращаться в Россию
© fkspartaks. Алексей Еременко

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Финляндии Роман Еременко не намерен возвращаться в Россию, где выступал за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». 

Об этом рассказал его отец, тренер эстонского Транса Алексей Еременко.

«Сейчас Роман вместе со своей семьей живет в Хельсинки. Он свободный агент, никому не принадлежит и готов возобновить свою карьеру. Ждет приглашений. Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Все дело в сложности с семьей. У него трое детей школьного возраста, они ходят в английскую школу.

Жена Романа – финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском. Прежде они получали визу в Россию только на три месяца. Представляете себе переезд с тремя детьми в Россию на три месяца и эти постоянные поездки туда-обратно?

А когда началась пандемия коронавируса, с визами стало еще сложнее. Поэтому семья вышла на первое место», – заявил Алексей Еременко.

Еременко защищал цвета «Динамо» в период с 2008 по 2011 годы. За киевский клуб сыграл 124 матчей, забил 7 голов и выполнил 25 ассистов.

Источник — Чемпионат

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 02.12.2021 12:55
    +1
    Где на фото он?
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 02.12.2021 13:16
    0
    dd dent, 02.12.2021 12:55
    Где на фото он?
    так вон он в в красной футболке,что не узнаешь?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 02.12.2021 13:14
    0
    dd dent, 02.12.2021 12:55
    Где на фото он?
    Повествование идет от отца Романа Еременко,логично что на фото Алексей Еременко
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