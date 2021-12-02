Капитан Десны выздоровел после болезни

После продолжительного перерыва, вызванного болезнью, вернулся в строй капитан «Десны», 30-летний украинский полузащитник Егор Картушов, пропустивший два последних матча — с «Колосом» и «Черноморцем».

Он уже провел две тренировки в общей группе и сможет помочь черниговцам в поединке с «Мариуполем» в будущее воскресенье. Против «Мариуполя» черниговцы сыграют в боевом составе, ведь травмированных и дисквалифицированных нет.

На минувшей неделе тренеры и футболисты «Десны» получили одну зарплату, однако задолженность продолжает оставаться серьезной — четыре месяца, имеются долги и по премиальным.

Футболисты «Десны» занимают в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.