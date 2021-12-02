ПЯТОВ: «Не нужно было показывать актерские качества. Играли самих себя»

Вратарь «Шахтера» поделился впечатлениями о съемках в кино

  • 02.12.2021 02:19
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ПЯТОВ: «Не нужно было показывать актерские качества. Играли самих себя»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и его одноклубник Евгений Коноплянка снялись в кино. Футболисты сыграли эпизодические роли в украинской комедии «Большая прогулка»

«Мне очень понравилось. Была хорошая погода, нам не приходилось что-то выдумывать или показывать какие-то актерские качества, мы играли самих себя. Не могу сказать, что было трудно, но очень интересно.

У меня есть хороший друг, медиакоуч. Я у него полгода занимался для себя и саморазвития. Так что я уже был немного готов, знал, что меня ожидает, как называются некоторые вещи. Для меня это не было новым, но было очень интересно», — рассказал Пятов о съемках.

На большие экраны фильм выйдет 24 февраля 2022 года.

Источник — Футбол 1/2/3

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