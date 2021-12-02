БАКАЛОВ: «Мы не ставили автобус, а старались играть в свой футбол»

Главный тренер ЛНЗ Черкассы Юрий Бакалов дал послематчевую пресс-конференцию после игры 1/8 финала Кубка Украины против СК «Днепр-1» (0:2):

— Могу только повторить то, что говорил в предматчевых интервью: мы знали, куда едем, с кем будем играть. Да, желали продемонстрировать определенный свой уровень, свое лицо, и, думаю, в некоторой степени нам это удалось. Мы не ставили автобус, а старались играть в свой футбол. Но таков на сегодня уровень команды. Премьер-лига есть Премьер-лига, а «Днепр-1» - это «Днепр-1». В любом составе эта команда является одной из лучших на сегодняшний день в чемпионате УПЛ.

– Да, вы не желали проигрывать, и второй тайм получился с самого начала очень активным.

- Повторюсь, что мы хотели играть в футбол. Приехали не просто отбиваться, а продемонстрировать свое лицо. Считаю, что выглядели достойно на фоне такой команды.

- Как чувствует себя Насонов?

— Предварительно, слава Богу, нет перелома. Подробное обследование будет уже дома. Сделаем МРТ, и будет ясно точно. Травма непростая, но будем надеяться, что она не слишком серьезна.

— Насколько вы довольны первым кругом в чемпионате и выступлением в Кубке?

— Оценку давать еще рано. И обычно я не даю оценку ни себе, ни команде. Для этого есть специалисты, руководители, которые озвучат свои выводы. Со своей стороны могу сказать, что год был очень тяжелым и насыщенным. Мы дебютировали в профессиональном футболе. Как вы знаете, перед этим мы выиграли любительский чемпионат, Кубок, и перерыв был крайне мал.

Практически влились из одного соревнования в другое – никакой паузы не было. Разумеется, сказалась усталость. Сильно ударил по нам и коронавирус – многие ребята переболели, некоторые в тяжелой форме. Поэтому окончание сезона было очень трудным. И травмы являются следствием болезни, а не того, что команда не готова. Год лично у меня вызывает некоторое удовольствие, но оно не полно.