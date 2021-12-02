ЙОВИЧЕВИЧ: «Надеемся, что сможем продолжить и получать кайф от футбола»

Главный тренер СК «Днепр-1» Игорь Йовичевич дал послематчевую пресс-конференцию после игры 1/8 финала Кубка Украины против ЛНЗ Черкассы (2:0):

– Команда поздравила меня со вчерашним днем ​​рождения, и я им хочу за это поблагодарить. Нет маленьких побед и маленьких соперников. Это совсем другое соревнование, чем чемпионат – здесь нет права на ошибку. И это кратчайший путь в Европу, к осуществлению мечты команды. Выполнили задачу, которую ставили перед собой – выйти в четвертьфинал и ждать жеребьевку. А что касается самой игры, то всегда хочется в каждом матче сыграть еще лучше, доминировать еще больше.

Могу сказать, что сыграли сегодня с увлекательным соперником. ЛНЗ сегодня поразил. Думаю, он уровня минимум Первой лиги, а не Второй. Думаю, у команды хорошая перспектива, хороший тренер. У них есть рисунок, пытались играть, а не ставить автобус, чтобы мы мучались. Они хотели выходить из-под нашего прессинга и проявили себя. В общем, заслуженная победа. Мы могли еще забить, чтобы было спокойнее. Хотели дать отдохнуть игрокам, которые имели много минут в ногах. И после такой игры против «Ворсклы», когда эмоции были опустошены, хотели поменять и использовать энергию вышедших сегодня футболистов. Для меня это команда. Для выполнения больших целей она нужна. 11 футболистов сыграют 2-3 матча, выиграют, но выполнить цели, которые ставит клуб, без команды невозможно. Еще раз спасибо команде за подарок. Теперь нужно отдохнуть и в хорошем настроении поехать в Одессу сразиться за максимум очков.

— Достаточно ли укомплектована команда для достижения целей или нужно точечное усиление зимой?

— Конечно, каждая команда стремится к усовершенствованию своих позиций, действий на поле. И результат гласит, что команда может держать стабильность. На данный момент выбранный курс идет неплохо. Конечно, команда хочет прогрессировать, и сами футболисты желают быть еще лучше. Это требует и от меня быть еще более дисциплинированным, еще лучше, еще более мотивированным. Я от них тоже беру энергию, и наша синергия сейчас на ходу, на волне позитива. А когда закончится сезон, мы сделаем тщательный анализ, подумаем, что можно улучшить, чтобы быть еще длиннее на таком пути.

Выполнение целей зависит от нас. Не обязательно должно быть усиление конкретного футболиста. По сравнению с прошлым годом играют те же футболисты, возможно, 8-9, но они улучшили свой уровень. Через тренировки, по желанию, мотивацию можешь сам себя улучшить. И это наше самое лучшее приобретение. А насчет конкретных позиций посмотрим. Если рынок покажет, что есть что-нибудь интересное – почему нет? Кто не хочет хорошего футболиста, чтобы быть еще лучше. Конкуренция увеличивает уровень самого футболиста. На тренировках заметен характер. И когда они выходят на матч, тверды на пути к победе.

- Какая ситуация с Биллом? Оставят ли его в команде?

— Руководство рассматривает ситуацию с ним. Я могу сказать, что у него есть прогресс. Как правило, бразильские футболисты – и это показал Луческу в «Шахтере» – нуждаются в годе на адаптацию. И это не демагогия, это человеческий фактор. Он прогрессирует и хочет. Он адаптировался к команде, команда восприняла его очень хорошо, он хочет учиться и прогрессировать. Пока договоренность не окончательная, но желание самого футболиста очень важно. И я вижу, что он хочет, есть талант. А когда сочетается талант и желание, можем говорить о хорошем продукте, имеющем перспективу. Надеемся, что сможем продлить и получить кайф от его футбола.

— Не может ли случиться, что команда не отойдет эмоционально после победы над «Ворсклой» и не сможет подойти к игре с «Черноморцем» с холодной головой?

- Хороший вопрос. В футболе есть состояние эмоций. Если бы вы посмотрели на лицо наших футболистов во время матча против «Ворсклы», то поняли бы, что так же мы бы сыграли против любой другой команды. Это состояние эмоций, где ты просто доверяешь партнерам и пробиваешь предел. Не думаешь головой, а идешь сердцем. В таком случае не ошибаешься. Конечно, будем работать не только тактически и технически на этой неделе, но и ментально. Стремимся к тому, чтобы играть такие матчи каждые три дня. Нужна эмоциональная стабильность, упрямство, мотивация, чтобы ты показал себе и команде, что можешь играть. Раз указав такой уровень, уже не можешь спустить планку. У нас очень большая мотивация, и психологический момент очень важен. Моя тренерская задача – убедить, что мы можем повторить и выполнить цель получения максимума очков и выхода в четвертьфинал. Такова была наша задача до следующего перерыва. Видим, насколько близки «Ворскла» и «Заря», хотим продолжить волну позитива, доверять больше нашему труду, чем самому таланту.

— Есть ли у вас сожаление, что команда, находясь в отличной форме, вынуждена идти на перерыв?

– Конечно, хочется воспользоваться положительной волной. Но это не свалилось с небес. Мы много рыгали, пахали землю на тренировках, были плохие моменты. Но когда есть мечта и путь, создаешь команду, которая дерется за одну цель. И это очень важно. Еще сезон не истек. Если бы вы меня спросили после последнего тура, я бы, возможно, вам ответил. Но есть еще два тура. Против нас будут играть две талантливые команды – две разные школы, шахтерская и динамовская, с талантливыми ребятами. Черноморец добавил, имея пару опытных футболистов и получив баланс. Нет легких матчей. Мы должны быть на лучшем своем уровне, чтобы быть в опции победы. И это еще не гарантия выигрыша. Так же против «Мариуполя», демонстрирующего одну из лучших игр в чемпионате. Пока нет результата, но есть сам рисунок игры и талантливые игроки. Идем матч за матчем, веря в собственные силы, уважая соперника, демонстрируя респект, мотивированные и верные нашему стилю.