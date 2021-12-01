Дарио СРНА: «Еврокубков у нас уже нет. Может, это и хорошо»

Директор по футболу донецкого клуба – о поездке в Ньон

  • 01.12.2021 20:31
  • 1341 просмотр
  • 8 комментариев
Дарио СРНА: «Еврокубков у нас уже нет. Может, это и хорошо»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о награде для Рината Ахметова от УЕФА, поддержке президента в адрес команды, а также ближайших и глобальных целях.

– Сегодня президент УЕФА вручил Ринату Ахметову специальную награду. Насколько это событие значимо для клуба?
– Президент это заслужил, что подтверждают его дела за 25 лет в «Шахтере». Сколько он вложил души, любви, денег, а эта награда – только показатель того, что он все делает правильно. Также это показывает, насколько мистер Чеферин уважает его как человека и как президента.

– Мистер Чеферин сказал в интервью, что давно вас знает. Вы сегодня помогали двум президентам найти общий язык?
– В этом не было нужды. Встречались два человека, которые одинаково мыслят и смотрят на вещи тоже одинаково. Господин Чеферин поддерживает работу нашего президента, а президент полностью поддерживает работу Александера Чеферина. Они за честный, хороший, красивый футбол, чтобы правила были для всех одинаковы. Они очень похожи: амбициозны, честны и справедливы. Я очень рад, что два таких больших, великих человека сегодня сели за один стол. Я горжусь, что находился здесь в такой компании.

– Во время встречи царила дружественная атмосфера, а Сергей Палкин подчеркнул, что за обедом даже звучали анекдоты. Вспомните что-нибудь?
– Да, анекдоты были приятные, все расслабились. Я не знаю, что было бы, если бы посидели еще пять часов, но… Повторюсь, я горд, что нахожусь здесь и что наш президент получил такую награду от УЕФА. Сегодня это не купишь за деньги, а можешь завоевать только любовью к футболу. Александер Чеферин поблагодарил президента за все то, что он сделал за 25 лет в клубе, и пожелал много хорошего в будущем.

– Успели пообщаться с Ринатом Леонидовичем? Насколько он сейчас доволен командой?
– Мне было очень приятно слышать поддержку президента нашему тренерскому штабу, Роберто и футболистам. На сегодня это очень важно. Президент на своем посту уже 25 лет и некоторые вещи видит с другой стороны. Попробуем усилиться и сделать «Шахтер» еще сильнее, чем он есть. Уверен и надеюсь, что мы сделаем все, чтобы эту половину сезона закончить красиво, а следующий год начать на другой ноте.

– В штаб-квартире УЕФА есть футболка «Шахтера» 2009 года, когда команда выиграла Кубок УЕФА. У вас была ностальгия, вспоминали то время?
– Когда приезжаешь в Ньон, в УЕФА, и видишь футболку «Шахтера» – сразу осознаешь, что играешь за большой клуб. Я горжусь и рад, что был капитаном такой команды. Хоть здесь висят футболки «Реала», «Манчестера» и ПСЖ, но я выиграл Кубок УЕФА вместе с командой – со своим клубом, с родным клубом! Я горжусь, что эта футболка сегодня здесь, что я был частью той команды и что сегодня работаю в «Шахтере».

– Свой автограф на футболке искали?
– Да, я искал и нашел его. Историю никогда не уберешь – она есть и всегда будет. Но сейчас мы уже должны думать о будущем и делать все, чтобы еще одна футболка «Шахтера» висела здесь.

– Теперь есть цель выиграть еще один еврокубок, но вы уже будете в качестве директора по футболу.
– У нас есть цель – выиграть у «Львова» в пятницу, во вторник у «Шерифа», а затем у «Александрии». Потом надо хорошо отдохнуть и готовиться ко второй части сезона. Еврокубков у нас уже нет: может, это и хорошо, чтобы побольше поработали вместе. Был тяжелый период в 27 игр до сегодня, футболисты устали, но это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков. Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 20:33
    +9
    хорошо не то слово прям, особенно в разрезе участия теперь для лч клубов в квалифаях с их счастьем на прохождение обычно
    Ссылка
    Ukraine
    online
    Ukraine, 01.12.2021 20:45
    +8
    Раніше Срна говорив що новий тренер Шахти - це аналог Гвардіоли, і все таке.
    Пройшло 2-3 міс. і каже що не має Єврокубків - це й добре, не здивуюсь якщо в наступний сезон Шахта не попаде в ЛЧ. Це буде норма, відразу зрозуміло який бізнес план в Срни)))
    Продаваки
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 01.12.2021 20:40 (изменен)
    +7
    ЗакартпатЛОХ Фесяконтрол - что вы там кричали три месяца назад????
    Обоснуйте свои высказывания, уж будьте добры девочки!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 20:48
    +4
    Ukraine, 01.12.2021 20:45
    Раніше Срна говорив що новий тренер Шахти - це аналог Гвардіоли, і все таке.
    Пройшло 2-3 міс. і каже що не має Єврокубків - це й добре, не здивуюсь якщо в наступний сезон Шахта не попаде в ЛЧ. Це буде норма, відразу зрозуміло який бізнес план в Срни)))
    Продаваки
    ну скажут шо и ЛЕ или ЛК тоже неплохие турниры)
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:45 (изменен)
    +2
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 21:44
    Его хоть кто-то понял?
    не, узбек видимо ну или татарин
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 21:44
    +1
    Михаил Грозный, 01.12.2021 21:38
    Ахметову нужна победа в чемпионате. Трёх подряд. Его партия начинает поход на выборы президента.
    Его хоть кто-то понял?
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.12.2021 21:34
    +1
    Так и не вылечился от наркозависимости болезненный. Что нужно иметь в голове чтобы в свой клуб на место вице-президента назначить нарколыгу?
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 01.12.2021 21:38
    -3
    Ахметову нужна победа в чемпионате. Трёх подряд. Его партия начинает поход на выборы президента.
    Ссылка
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