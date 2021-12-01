Ждут известного испанца. Стало известно, кто возглавит сборную Греции

Новым главным тренером греческой национальной команды станет Маноло Хименес

  • 01.12.2021 19:41
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Ждут известного испанца. Стало известно, кто возглавит сборную Греции
© Getty Images/Global Images Ukraine

57-летний испанский специалист Маноло Хименес является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Греции.

Федерация футбола Греции заинтересована в иностранном специалисте, чиновники считают Хименеса хорошим выбором благодаря его опыту работы в Греции.

На протяжении карьеры Хименес возглавлял «Севилью Атлетико», «Севилью», АЕК, «Сарагосу», «Эр-Райян», «Лас-Пальмас» и «Вахду». Примечательно, что в АЕК тренер приходил целых четыре раза: 2010-2011, 2017-2018, 2019 и 2020-2021.

С 2019 по 2021 годы сборную Греции возглавлял нидерландец Джон Ван’т Схип.

Источник — Gazzetta.gr

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