ФОТО. Сборная обладателей Золотого мяча

В символическую команду вошли многие легендарные футболисты

  • 01.12.2021 19:04
  • 1784 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Сборная обладателей Золотого мяча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Авторитетный портал Transfermarket составил символическую сборную из футболистов, которые чаще всех завоевывали «Золотой мяч».

В команду вошли Лионель Месси (7 трофеев) и Криштиану Роналду (5 трофеев). По три раза «Золотой мяч» завоевывали Марко ван Бастен, Йохан Кройф и Мишель Платини. Место в воротах занял Лев Яшин, который является единственным вратарем, удостоенным почетного трофея.

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал Лионель Месси, хотя многие специалисты уверены, что трофей должен был достаться форварду «Баварии» Роберту Левандовски.

Источник — Transfermarkt

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ser_nat
    ser_nat, 01.12.2021 19:30
    +9
    Яшин якого під три колором?
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 01.12.2021 20:17
    0
    Не знаю, хоть у Ван Бастена и три мяча. Вместо него бы поставил Зубастика!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 01.12.2021 19:11
    -4
    А где виват король?
    Ссылка
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