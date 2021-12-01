ФОТО. Сборная обладателей Золотого мяча

Авторитетный портал Transfermarket составил символическую сборную из футболистов, которые чаще всех завоевывали «Золотой мяч».
В команду вошли Лионель Месси (7 трофеев) и Криштиану Роналду (5 трофеев). По три раза «Золотой мяч» завоевывали Марко ван Бастен, Йохан Кройф и Мишель Платини. Место в воротах занял Лев Яшин, который является единственным вратарем, удостоенным почетного трофея.
Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал Лионель Месси, хотя многие специалисты уверены, что трофей должен был достаться форварду «Баварии» Роберту Левандовски.
Источник — Transfermarkt
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