Максим ШАЦКИХ: «Динамо должно драться не за деньги, а за престиж клуба»

Экс-форвард и бывший член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от предстоящего матча киевлян против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Сможет ли «Динамо» настроиться психологически на матч с «Бенфикой»? Как «Динамо» может не настроиться на такую игру? Зачем тогда играть эти матчи с такими соперниками? Какая разница, решает что-то игра или не решает. Есть престиж клуба, есть уровень и престиж каждого футболиста индивидуально. Надо за это сражаться. Надо сражаться за клуб, за страну, за себя лично и показывать тот уровень, на который ты претендуешь. Ненужных игр в Лиге чемпионов не бывает.

Каждая игра — это опыт и возможность проверить свои силы, показать и зарекомендовать себя, чтобы обратили на тебя внимание более именитые европейские клубы. По-другому никак! Вот взять «Баварию». Зачем им нужна игра с «Барселоной»?! Но, поверьте, они выйдут на матч с каталонцами и будут играть так, как играют каждую важную игру. Будут они проигрывать или вести в счете 2:0, все равно мюнхенцы будут атаковать, атаковать и атаковать. Это такой менталитет «Баварии». Они по-другому не смогут играть. Для «Баварии» €3 миллиона за победу ничего не значат, а для «Динамо» такие деньги немаловажны. Но это не самоцель — драться за деньги и премиальные. Это должно отходить на второй план. Нужно думать о престиже клуба, о своем престиже, о своей игре. И не имеет значения, с кем мы играем», — считает Шацких.

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00.