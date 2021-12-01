Челси не спешит предлагать Жоржиньо новый контракт

Лондонский «Челси» не спешит продлевать контракт с 29-летним полузащитником сборной Италии Жоржиньо.

Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2023 года.

«О продлении контракта речи не было. Может быть, мы обсудим это позже», — отметил агент игрока Жоао Сантос.

Жоржиньо защищает цвета «Челси» после перехода из «Наполи» летом 2017 года за €57 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 18 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Жоржиньо составляет €45 миллионов.