В сети появилось фото нового мяча для плей-офф Лиги чемпионов

В Твиттер попало фото нового мяча Лиги чемпионов, который будут использовать во время стадии плей-офф турнира.
Дизайн мяч вдохновлен пейзажами Санкт-Петербурга – города, в котором 28 мая 2022 года пройдет финал Лиги чемпионов:
Revealed 🏆 The adidas Finale 22 Champions League match ball is inspired by the architecture of the Final host city Saint Petersburg 🔥 Available now at Pro:Direct Soccer 📲— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) December 1, 2021
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Источник — Twitter
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