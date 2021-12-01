«Проиграет, но забьет». Кравченко рассказал, за что «травили» Селезнева

Украинский форвард всегда обладал определенным «бомбардирским эгоизмом»

  • 01.12.2021 17:27
  • 2406 просмотров
  • 2 комментария
«Проиграет, но забьет». Кравченко рассказал, за что «травили» Селезнева
© Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Селезнев

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о «бомбардирском эгоизме» 36-летнего форварда «Миная» Евгения Селезнева.

«Мы всегда над этим смеялись. Зная его… Я всегда говорил, что «травили» мы его. Вот 3:4 команда проиграет, а он три забьет — он самым счастливым человеком будет. Это для него лучше, чем если мы выиграем 1:0, а он не забьет», — рассказал Кравченко.

Ранее Кравченко и Селезнев защищали цвета «Днепра». Кравченко выступал за «Днепр» с 2010 по 2017 годы, Селезнев играл за команду с 2009 по 2011 и с 2012 по 2015 годы.

Источник — Пряма червона

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 01.12.2021 17:33
    +3
    кормілєц плювати на всіх хотів, завжди тільки про себе думає..
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 01.12.2021 18:11
    +2
    «Мне говорят обидные слова:
    „Зачем тебе, Евгений голова?“
    — Держать удар! — я, отвечаю всем;
    И головой я, между прочим., — ем.»
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