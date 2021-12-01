«Проиграет, но забьет». Кравченко рассказал, за что «травили» Селезнева

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о «бомбардирском эгоизме» 36-летнего форварда «Миная» Евгения Селезнева.
«Мы всегда над этим смеялись. Зная его… Я всегда говорил, что «травили» мы его. Вот 3:4 команда проиграет, а он три забьет — он самым счастливым человеком будет. Это для него лучше, чем если мы выиграем 1:0, а он не забьет», — рассказал Кравченко.
Ранее Кравченко и Селезнев защищали цвета «Днепра». Кравченко выступал за «Днепр» с 2010 по 2017 годы, Селезнев играл за команду с 2009 по 2011 и с 2012 по 2015 годы.
Источник — Пряма червона
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„Зачем тебе, Евгений голова?“
— Держать удар! — я, отвечаю всем;
И головой я, между прочим., — ем.»
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