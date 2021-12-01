Пора домой. Барселона вернет Аспиликуэту в Испанию

Каталонская «Барселона» заинтересована в бесплатном подписании 32-летнего правого защитника «Челси» и сборной Испании Сесара Аспиликуэты по завершении сезона.

В трансфере заинтересован лично главный тренер «Барселоны» Хави, который не впечатлен игрой Серхи Роберто и Сержиньо Деста. 38-летний Дани Алвес не подходит для долгосрочной перспективы.

Контракт Аспиликуэты с «Челси» рассчитан до конца июня 2022 года, и он до сих пор не продлен.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 14 матчей во всех турнирах. где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €13 миллионов.