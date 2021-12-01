Леонид БУРЯК: «У Шотландии специфическая тактика. Играть против нее сложно»

Специалист поделился впечатлениями о будущем сопернике сборной Украины

  • 01.12.2021 16:57
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Леонид БУРЯК: «У Шотландии специфическая тактика. Играть против нее сложно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Леонид Буряк оценил соперника сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Украина сыграет с национальной командой Шотландии.

«Шотландия, в свое время, непростую сборную СССР обыгрывала. Играть в Шотландии очень и очень сложно. Еще год-два назад о сборной Шотландии никто не говорил. А сейчас новое поколение достаточно убедительно играет. Сейчас это такая элитная британская команда. Специфическая тактика у шотландцев. Конечно, играть в Шотландии очень сложно.

В случае победы над Шотландией, второй матч мы также сыграем на выезде. Исходя из того, как австрийцы с нами сыграли на Евро и как они прошли отборочный цикл к мундиалю, можно сказать, что у Австрии хорошая команда. Я думаю, австрийцы могут обыграть Уэльс. И в таком случае мы можем еще раз пересечься с Австрией. Но нужно готовиться к матчу с шотландцами. Нужно потихоньку готовиться к игре с Шотландией.

Италия и Португалия могут сойтись в матче плей-офф за выход на чемпионат мира? Жалко, что Италия второй раз кряду может не попасть на чемпионат мира. Конечно, это две хорошие, уникальные команды с хорошими исполнителями. Жалко, что жребий так распорядился. Но такой футбол сейчас. Лигу чемпионов может выиграть команда, которая никогда чемпионом своей страны не становилась. Это те парадоксы, которые есть в современном футболе», — считает Буряк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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