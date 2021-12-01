Сергей КРАВЧЕНКО: «Селезневу нужно было быть поскромнее, потише»

Футболист «Черноморца» не верит, что форвард «Миная» станет лучшим бомбардиром в истории УПЛ

  • 01.12.2021 16:29
  • 1636 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КРАВЧЕНКО: «Селезневу нужно было быть поскромнее, потише»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о том, побьет ли 36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины.

«Забьет ли Селезнев рекордный гол в УПЛ? Мне кажется, что нет. Потому что 8 голов — это не так уж мало (до побития рекорда Селезневу осталось 7 голов — прим. ред). Не так это легко. Позволит ли здоровье, будет ли он нужен или нет…

Мне бы хотелось, чтобы он побил этот рекорд, потому что он этого очень хочет. Но я думаю, что нет.

Еще очень много вот этого вот: «Рекорд, рекорд, рекорд»… А «доброжелателей» у нас всегда было много. Я думаю, изначально нужно было поскромнее, потише. Если ты играешь в команде, ты должен помогать команде. Ты должен побеждать, выигрывать. А он говорит только о рекорде», — считает Кравченко.

В активе Селезнева 117 забитых мячей в чемпионатах Украины. У лидирующих Сергея Реброва и Максима Шацких по 123 точных удара.

Источник — Пряма червона

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Виктор Андрущик
    online
    Виктор Андрущик, 01.12.2021 17:26
    0
    Левый,правому даёт совет.
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 01.12.2021 17:09
    -3
    Селезнев конечно не самое громкое имя в украинском футболе, но уж точно погромче Кравченко. Так что это Сереге надо быть скромнее и не затыкать другим рот.
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