Сергей КРАВЧЕНКО: «Селезневу нужно было быть поскромнее, потише»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о том, побьет ли 36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины.

«Забьет ли Селезнев рекордный гол в УПЛ? Мне кажется, что нет. Потому что 8 голов — это не так уж мало (до побития рекорда Селезневу осталось 7 голов — прим. ред). Не так это легко. Позволит ли здоровье, будет ли он нужен или нет…

Мне бы хотелось, чтобы он побил этот рекорд, потому что он этого очень хочет. Но я думаю, что нет.

Еще очень много вот этого вот: «Рекорд, рекорд, рекорд»… А «доброжелателей» у нас всегда было много. Я думаю, изначально нужно было поскромнее, потише. Если ты играешь в команде, ты должен помогать команде. Ты должен побеждать, выигрывать. А он говорит только о рекорде», — считает Кравченко.

В активе Селезнева 117 забитых мячей в чемпионатах Украины. У лидирующих Сергея Реброва и Максима Шацких по 123 точных удара.