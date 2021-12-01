Отверг все предложения. Нкетиа не хочет продлевать контракт с Арсеналом

22-летний английский форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа отверг все предложения клуба о продлении действующего контракта.
Текущее соглашение Нкетиа с «Арсеналом» рассчитано до лета 2022 года, после чего игрок станет свободным агентом. С января Эдди сможет вести предварительные переговоры с другими клубами.
Нкетиа устраивало финансовое предложение «Арсенала», но футболист недоволен малым количество игрового времени.
Эдди — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за лондонскую команду три матча во всех турнирах, где забил два мяча.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.
Источник — Sky Sports
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