Отверг все предложения. Нкетиа не хочет продлевать контракт с Арсеналом

22-летний английский форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа отверг все предложения клуба о продлении действующего контракта.

Текущее соглашение Нкетиа с «Арсеналом» рассчитано до лета 2022 года, после чего игрок станет свободным агентом. С января Эдди сможет вести предварительные переговоры с другими клубами.

Нкетиа устраивало финансовое предложение «Арсенала», но футболист недоволен малым количество игрового времени.

Эдди — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за лондонскую команду три матча во всех турнирах, где забил два мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.