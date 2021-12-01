Отверг все предложения. Нкетиа не хочет продлевать контракт с Арсеналом

Футболист может покинуть стан «канониров» в качестве свободного агента

  • 01.12.2021 16:12
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Отверг все предложения. Нкетиа не хочет продлевать контракт с Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний английский форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа отверг все предложения клуба о продлении действующего контракта.

Текущее соглашение Нкетиа с «Арсеналом» рассчитано до лета 2022 года, после чего игрок станет свободным агентом. С января Эдди сможет вести предварительные переговоры с другими клубами.

Нкетиа устраивало финансовое предложение «Арсенала», но футболист недоволен малым количество игрового времени.

Эдди — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за лондонскую команду три матча во всех турнирах, где забил два мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.

Источник — Sky Sports

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