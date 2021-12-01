ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта продлила контракт с главным тренером

«Аталанта» официально объявила о продлении контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. При нем клуб впервые завоевал медали Серии А и вышел в Лигу чемпионов.
Ранее Гасперини был признан лучшим тренером ноября в Серии А. Вчера «Аталанта» разгромила «Венецию» 4:0.
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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