Йожеф САБО: «Шотландия — хорошая команда. Фанаты у них сумасшедшие»

Специалист поделился мнением о сопернике сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 01.12.2021 15:34
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Йожеф САБО: «Шотландия — хорошая команда. Фанаты у них сумасшедшие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шотландские фанаты

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил соперника сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022. «Сине-желтые» сыграют против национальной команды Шотландии.

«Что думаю о том, что Украине попалась Шотландия в плей-офф квалификации чемпионата мира? Лучше не могло быть, потому что, наверное, ниже уровнем среди потенциальных соперников никого не было. Но давайте не будем спешить, рано радоваться. Шотландия сегодня — непростой соперник. Играть в Шотландии непросто. Фанаты там сумасшедшие. Все футболисты сборной Шотландии играют в чемпионате Англии. Это не просто так.

Шансы на победу в матче Шотландия — Украина — 50 на 50. Победитель пары Уэльс — Австрия будет легче, чем Шотландия. Но давайте пока что говорить о шотландцах. Вторую игру пока что отложим. С шотландцами Украине играть в Глазго. Там будут сумасшедшие зрители. И еще раз повторю, что Шотландия — это хорошая команда.

Фартовый стадион для сборной Украины, так как там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый (смеется). Сборной Украины с Андреем Шевченко там подфартило. Пусть и снова подфартит.

Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за «Вест Хэм». А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, так как матч с шотландцами будет в марте.

Еще есть время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этот матч и поддерживать сборную Украины», — отметил Сабо.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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