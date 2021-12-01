Солидные премиальные. Днепр-1 выделяет деньги за каждую победу команды

По информации ТаТоТаке, руководство «Днепра-1» за каждую победу выплачивает один миллион гривен, который разделяется в команде.

Сейчас команда Игора Йовичевича занимает в УПЛ 3-е место, набрав 34 очка. «Днепр-1» отстает от лидеров «Динамо» и «Шахтер» на 7 пунктов.

В 16-ти турах команда выиграла 11 раз.