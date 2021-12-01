Солидные премиальные. Днепр-1 выделяет деньги за каждую победу команды

По миллиону гривен за каждую победу

  • 01.12.2021 13:11
  • 1128 просмотров
  • 4 комментария
Солидные премиальные. Днепр-1 выделяет деньги за каждую победу команды
© scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, руководство «Днепра-1» за каждую победу выплачивает один миллион гривен, который разделяется в команде.

Сейчас команда Игора Йовичевича занимает в УПЛ 3-е место, набрав 34 очка. «Днепр-1» отстает от лидеров «Динамо» и «Шахтер» на 7 пунктов.

В 16-ти турах команда выиграла 11 раз.

Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 01.12.2021 13:38
    +1
    Так нормально. Ведь футбол это работа игроков, а на любой другой работе тоже платят премии.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:33
    0
    Вячеслав Дмитров, 01.12.2021 13:31
    Левый клуб левые деньги.
    пока в Днепре другого не предвидится. а жаль
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 13:13
    0
    эт откуда у нас такой алегарх нарисовался? срочно закон надо принять
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    Вячеслав Дмитров
    online
    Вячеслав Дмитров, 01.12.2021 13:31
    -1
    Левый клуб левые деньги.
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