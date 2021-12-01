Обсудят сборную Украины. Тренер Шотландии хочет пообщаться с Саутгейтом

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк хотел обсудить национальную команду Украины с тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.
Шотландия примет Украину в рамках полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022.
«Буду пересматривать матч Англии против Украины на Евро-2020. И если тренер Гарет Саутгейт захочет нам помочь, то нужно будет встретиться лично и обсудить соперника».
«Кроме того, я надеюсь на наших фанов, которые заполнят Хэмпден Парк. Мы знаем, как умеют поддерживать шотландские болельщики».
«Знаю, что Украина не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022, хотя часто играла вничью», - сказал Кларк.
Матч состоится 24 марта.
Источник — Daily Record
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