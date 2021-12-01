Обсудят сборную Украины. Тренер Шотландии хочет пообщаться с Саутгейтом

Стив Кларк рад, что команды сыграют в Глазго

  • 01.12.2021 11:11
  • 1000 просмотров
  • 2 комментария
Обсудят сборную Украины. Тренер Шотландии хочет пообщаться с Саутгейтом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк хотел обсудить национальную команду Украины с тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

Шотландия примет Украину в рамках полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Буду пересматривать матч Англии против Украины на Евро-2020. И если тренер Гарет Саутгейт захочет нам помочь, то нужно будет встретиться лично и обсудить соперника».

«Кроме того, я надеюсь на наших фанов, которые заполнят Хэмпден Парк. Мы знаем, как умеют поддерживать шотландские болельщики».

«Знаю, что Украина не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022, хотя часто играла вничью», - сказал Кларк.

Матч состоится 24 марта.

Источник — Daily Record

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 01.12.2021 11:37
    +1
    Это даже хорошо потому что так как Украина играла с Англией, она играет редко так ужасно. Тренер Шотландии будет по большему счету дизинформирован)
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    alex93
    alex93, 01.12.2021 11:18
    0
    «Буду пересматривать матч Англии против Украины на Евро-2020".
    Нужно будет пройти проверку на 18+, т.к. это жесткий прон.
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