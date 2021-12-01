Рух намерен выкупить у Шахтера украинского форварда

Спортивный директор клуба УПЛ «Рух» Владимир Лапицкий рассказал о том, что руководство попробует договориться с «Шахтером» о выкупе форварда Андрея Борячука.
«Идет разговор об этом, но нужно узнать желание Андрея. Мы хотим этого, но следует с Борячуком это обсудить. Еще полгода аренды, и хочется, чтобы он остался в команде», - сказал Лапицкий.
В нынешнем сезоне Борячук забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Источник — Футбольный формат
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