Рух намерен выкупить у Шахтера украинского форварда

Спортивный директор клуба УПЛ «Рух» Владимир Лапицкий рассказал о том, что руководство попробует договориться с «Шахтером» о выкупе форварда Андрея Борячука.

«Идет разговор об этом, но нужно узнать желание Андрея. Мы хотим этого, но следует с Борячуком это обсудить. Еще полгода аренды, и хочется, чтобы он остался в команде», - сказал Лапицкий.

В нынешнем сезоне Борячук забил 4 гола и сделал 1 ассист.