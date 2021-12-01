Витиньо рассказал, чего хочет от выступлений за Динамо

22-летний вингер «Динамо» Витиньо рассказал бразильским журналистам, как обстоят его дела в столице Украины.

«Здесь все очень интенсивно, и мне это очень нравится. С каждым днем я узнаю, что это совершенно иная культура, футбол, базирующийся на физической силе в рамках национальной лиги. Я хочу получать больше и больше удовольствия. Возможность сыграть в Лиге чемпионов – это то, что я никогда не забуду: играть против «Барселоны», «Баварии», «Бенфики»… Матч на «Камп Ноу» - это то, о чем я лишь мечтал. Сейчас я переживаю важный момент в карьере, и хочу получать от этого все больше и больше», - сказал Витиньо.

Напомним, «Динамо» приобрело Витиньо у «Атлетико Паранаэнсе» в конце августа за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей в УПЛ, в которых забил 3 мяча, а также 3 поединка в Лиге чемпионов.