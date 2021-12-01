Наставник ЛНЗ: «В матче с Днепром-1 все рассудит футбольное поле»

Тренер клуба ЛНЗ Юрий Бакалов поделился своими ожиданиями от будущего матча своей команды против «Днепра-1» в рамках 1/8 Кубка Украины.
Напомним, что данная игра была перенесена из-за вспышки коронавируса в стане ЛНЗ.
«У нас есть кому играть. Я рассчитываю на каждого. Последний от резок чемпионата мы провели на одном дыхании. Наши футболисты выйдут и будут играть, показывая определенный уровень. Все рассудит футбольное поле», - сказал Бакалов.
Матч ЛНЗ – «Днепр-1» состоится сегодня, 1 декабря. Начало встречи в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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