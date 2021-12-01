Чилийский экстремал Себастьян Альварес впервые в истории пролетел над жерлом действующего вулкана, используя вингсьют.
Чилиец раньше летал над неактивными вулканами, а теперь стал первым человеком, который в вингсьюте пролетел над действующим вулканом.
Более года длилась подготовка к полету, который осуществлен при поддержке Red Bull. Трюк исполнен над чилийским вулканом Пукон, его высота кратера равна 2860 м.
ВИДЕО. Впервые в истории! Экстремал пролетел над действующим вулканом
Источник — Sport.ua
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