Дженоа – Милан. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч чемпионата Италии

  • 01.12.2021 09:06
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Дженоа – Милан. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 15-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Милан».
«Дженоа» после прихода в команду Андрея Шевченко уступил «Роме» со счетом 0:2, а также сыграл вничью 0:0 с «Удинезе». «Милан» после ничьи 1:1 с «Интером» в рамках Дерби делла Мадоннина в матчах Серии А уступил «Фиорентине» (3:4) и «Сассуоло» (1:3), но зато победил в выездном поединке с «Атлетико» (1:0).

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» с 10 очками идет на 18 месте. «Милан» с 32 баллами находится на второй позиции.
108 раз играли между собой эти команды. 21 раз победили «грифоны», 53 раза выиграли «россонери», еще 34 поединка завершились вничью.

Команда Андрея Шевченко «Дженоа» будет играть против «Милана». Думаю, для Шевы это будет очень значимая игра. В третьей игре в Серии А украинскому специалисту предстоит играть против своего бывшего клуба, играя за который, он стал легендой. Думаю, что будет очень интересная игра. Но поставлю на победу «Милана» в выездном матче. Потому что у «россонери» все-таки более качественная команда», - сказал Бартулович.

Матч «Дженоа» – «Милан» состоится 1-го декабря. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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