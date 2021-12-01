Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

«МЮ после поражения от «Уотфорда» (1:4) и отставки Сульшера, выиграл в Лиге чемпионов у «Вильярреала» (2:0), а также в рамках АПЛ сыграл вничью 1:1 с «Челси», хотя вел по ходу встречи.

«Арсенал» после разгрома от «Ливерпуля» (0:4) победил в поединке с «Ньюкаслом» (2:0).

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 18 очками идет на 8 месте, «Арсенал» с 23 баллами расположился на 5 позиции.

234 раза играли между собой эти соперники. В 97 встречах победу одержали манкунианцы, 84 поединка выиграли «канониры», еще 53 встречи завершились вничью.

Можно сказать, что у обеих команд небольшой кризис. У кого-то больше, у кого-то меньше. Манкунианцы будут играть дома. Поставлю на то, что МЮ дома сможет обыграть «Арсенал», - сказал Бартулович.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится 2-го декабря. Начало встречи в 22:15.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».