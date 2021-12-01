Эвертон – Ливерпуль. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 14-го тура АПЛ «Эвертон» – «Ливерпуль».

«Эвертон» не побеждает с 25-го сентября, когда «ириски» переиграли «Норвич» со счетом 2:0. После этого на протяжении семи поединков «Эвертон» не выигрывает. Также «ириски» три матча кряду не забивают. В свою очередь, «Ливерпуль» после поражения от «Вест Хэма» (2:3) победил в матче Лиги чемпионов с «Порту» (2:0), а также уверенно взял три очка в игре АПЛ с «Саутгемптоном» (4:0).

На данный момент, в турнирной таблице АПЛ «Эвертон» с 15 очками идет на 14 месте. «Ливерпуль» с 28 баллами находится на 3 позиции.

236 раз играли между собой эти соперники в рамках мерсисайдского дерби. «Эвертон» одержал победы в 67 поединках, «Ливерпуль» выиграл 93 матча, еще 76 встреч завершились вничью. Интересно, что вот уже три матча кряду «Ливерпуль» не может обыграть «Эвертон» (0:0, 2:2 и 0:2).

Тяжело сказать, что ожидать от мерсисайдского дерби. Я думаю, что будет очень напряженный поединок, интересный для фанатов. Но давайте поставим на результативную ничью. Потому что обе команды хорошие», - сказал Бартулович.

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится 1-го декабря. Начало встречи в 22:15.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».