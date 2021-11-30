ФОТО. Зима близко! Зинченко бросил снежок в клубного фотографа

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко пошутил над клубным фотографом.
24-летний игрок сборной Украины бросил в него снежок перед тренировкой. В соцсетях «Ман Сити» описали ситуацию так: «Лучше берегись!»
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 6 матчей во всех турнирах.
Источник — ФК Манчестер Сити
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