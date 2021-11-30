ФОТО. Зима близко! Зинченко бросил снежок в клубного фотографа

Украинский футболист «Ман Сити» Александр Зинченко пошутил над сотрудником

  • 30.11.2021 23:59
  • 1089 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Зима близко! Зинченко бросил снежок в клубного фотографа
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко пошутил над клубным фотографом.

24-летний игрок сборной Украины бросил в него снежок перед тренировкой. В соцсетях «Ман Сити» описали ситуацию так: «Лучше берегись!»

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 6 матчей во всех турнирах.

Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 01.12.2021 00:21
    +3
    Ничего себе НОВОСТЬ!!!!
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