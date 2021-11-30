Тренеры юношей Динамо отправились на стажировку в Аталанту

Тренер юношеской команды киевского «Динамо» U-17 Андрей Фартушняк будет проходить стажировку в «Аталанте», информирует журналист Андрей Шахов.
32-летний наставник совмещает работу в клубе с аналогичными обязанностями в сборной Украины U-17.
На зимний перерыв его подопечные ушли без поражений, будучи лидерами чемпионата. «Динамо» U-17 опережает донецкий «Шахтер» U-17 по разнице мячей.
Вместе с Фартушняком стажировку в Бергамо проходит еще один тренер академии киевлян Павел Чередниченко, тренирующий с Алексеем Дроценко команду «Динамо» U-16.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.