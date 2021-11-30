Тренеры юношей Динамо отправились на стажировку в Аталанту

В Бергамо полетели Андрей Фартушняк и Павел Чередниченко

  • 30.11.2021 22:41
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Тренеры юношей Динамо отправились на стажировку в Аталанту
© Telegram. Андрей Фартушняк

Тренер юношеской команды киевского «Динамо» U-17 Андрей Фартушняк будет проходить стажировку в «Аталанте», информирует журналист Андрей Шахов.

32-летний наставник совмещает работу в клубе с аналогичными обязанностями в сборной Украины U-17.

На зимний перерыв его подопечные ушли без поражений, будучи лидерами чемпионата. «Динамо» U-17 опережает донецкий «Шахтер» U-17 по разнице мячей.

Вместе с Фартушняком стажировку в Бергамо проходит еще один тренер академии киевлян Павел Чередниченко, тренирующий с Алексеем Дроценко команду «Динамо» U-16.

Источник — Telegram

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