Удержит ли Шахтер Тете? Игрок ведет с клубом переговоры о контракте

У клуба есть еще два года

  • 30.11.2021 22:33
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
Удержит ли Шахтер Тете? Игрок ведет с клубом переговоры о контракте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пабло Буэно, агент атакующего хавбека «Шахтера» Тете, рассказал о том, что клуб уже сделал начальное предложение о новом контракте.

«Руководство «Шахтера» уже обращалось по этому вопросу. Нужно все проанализировать, подумать о его будущем. «Шахтер» доволен игрой Тете».

«Всему свое время, хотя мы понимаем, что Тете со своей игрой может попасть в большие чемпионаты», - сказал Буэно.

Контракт игрока завершается в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне Тете забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.11.2021 22:49
    +1
    повысят зарплату в новом контракте, будет где-то до 2024-25г.
    Далее примет гражданство Украины и контракт до 2030г.
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