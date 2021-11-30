Удержит ли Шахтер Тете? Игрок ведет с клубом переговоры о контракте

Пабло Буэно, агент атакующего хавбека «Шахтера» Тете, рассказал о том, что клуб уже сделал начальное предложение о новом контракте.

«Руководство «Шахтера» уже обращалось по этому вопросу. Нужно все проанализировать, подумать о его будущем. «Шахтер» доволен игрой Тете».

«Всему свое время, хотя мы понимаем, что Тете со своей игрой может попасть в большие чемпионаты», - сказал Буэно.

Контракт игрока завершается в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне Тете забил 9 голов и сделал 2 ассиста.