ВИДЕО. Он абсолютно заслуживает Золотой мяч! Почеттино поддержал Месси

Журнал France Football назвал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси обладателем Золотого мяча 2021.
Нападающий «ПСЖ» по результатам голосования набрал 613 голосов, опередив поляка Роберта Левандовски (580 голосов).
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что эти результаты абсолютно закономерные.
ВИДЕО Sport.ua. Почеттино поддержал Месси
Источник — Sport.ua
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А кого сейчас тренирует Почетино?
- ПСЖ
А где сейчас играет Месси?
- В ПСЖ
Да ладно!?
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