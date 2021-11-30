ВИДЕО. Он абсолютно заслуживает Золотой мяч! Почеттино поддержал Месси

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины опередил поляка Роберта Левандовски

  • 30.11.2021 21:35
  • 1069 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Он абсолютно заслуживает Золотой мяч! Почеттино поддержал Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журнал France Football назвал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси обладателем Золотого мяча 2021.

Нападающий «ПСЖ» по результатам голосования набрал 613 голосов, опередив поляка Роберта Левандовски (580 голосов). 

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что эти результаты абсолютно закономерные.

ВИДЕО Sport.ua.  Почеттино поддержал Месси

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 30.11.2021 22:05
    +3
    Невероятно!!! Аргентинский тренер ПСЖ поддержал Месси? Неожиданно!
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    AЛВ
    AЛВ, 30.11.2021 22:38
    +1
    Роберту Левандовськи потрібно було вручати Золотий м'яч -100%
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 22:22
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    пхааа еще бы тренер псж не называл своего подопечного лучшим все здравомыслящие люди понимают что зм в этом году должен был получить левандовски
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    adidas777
    adidas777, 30.11.2021 22:20
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Да ладно?
    А кого сейчас тренирует Почетино?
    - ПСЖ
    А где сейчас играет Месси?
    - В ПСЖ
    Да ладно!?
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 30.11.2021 22:40
    0
    Статья года)
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