«Боремся за выход в УПЛ». Бабич рассказал об усилении и сборах Кривбасса

Команда будет работать в Украине и Турции

  • 30.11.2021 20:29
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«Боремся за выход в УПЛ». Бабич рассказал об усилении и сборах Кривбасса
© fckryvbas.com

Наставник «Кривбасса» Александр Бабич рассчитывает на усиление состава зимой, чтобы команда выполнила задачу и вышла в УПЛ.

«Кривбасс» находится в верхней части турнирной таблицы: на чистом втором месте и боремся за выход в УПЛ. Марафон, как говорится, продолжается. Зимой мы проведем качественное усиление. Уверен, что после зимнего сбора команда будет демонстрировать еще более зрелищный футбол и добиваться побед. Сейчас самое главное – дать ребятам отдохнуть».

«Что касается сборов, то по плану у нас их три. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине».

«После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разнообразные схемы и составы», - сказал Бабич.

«Кривбасс» завершил первую часть сезона Первой лиги на 2-м месте.

Источник — ФК Кривбасс

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