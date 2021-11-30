«Боремся за выход в УПЛ». Бабич рассказал об усилении и сборах Кривбасса

Наставник «Кривбасса» Александр Бабич рассчитывает на усиление состава зимой, чтобы команда выполнила задачу и вышла в УПЛ.

«Кривбасс» находится в верхней части турнирной таблицы: на чистом втором месте и боремся за выход в УПЛ. Марафон, как говорится, продолжается. Зимой мы проведем качественное усиление. Уверен, что после зимнего сбора команда будет демонстрировать еще более зрелищный футбол и добиваться побед. Сейчас самое главное – дать ребятам отдохнуть».

«Что касается сборов, то по плану у нас их три. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине».

«После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разнообразные схемы и составы», - сказал Бабич.

«Кривбасс» завершил первую часть сезона Первой лиги на 2-м месте.