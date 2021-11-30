Опять Серия В? Ювентус обвиняют в финансовых махинациях

У туринского клуба очень серьезные проблемы

  • 30.11.2021 17:19
  • 2534 просмотра
  • 10 комментариев
Опять Серия В? Ювентус обвиняют в финансовых махинациях
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли и Павел Недвед

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей CODACONS начала расследование в отношении туринского «Ювентуса». Клуб подозревают в финансовых махинациях.

По мнению CODACONS, «Ювентус» фальсифицировал финансовую отчетность в последние несколько лет с целью скрыть экономические проблемы клуба и обойти финансовый фейр-плей. Также руководителей клуба обвиняют в отмывании денег.

Одним из главных инструментов фальсификации было завышение стоимость исходящих трансферов клуба. Одним из ключевых эпизодов дела является обмен с «Барселоной» Миралема Пьянича на Артура Мело.

Также следствие изучает контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом». CODACONS подозревает, что часть выплат по зарплате Роналду клуб делал, не внося их в финансовую отчетность.

В последние несколько дней на допросах побывало все высшее руководство «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа, а также бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, который сейчас занимает аналогичную должность в «Тоттенхэме».

Ожидается, что в течение месяца CODACONS завершит расследование и передаст дело в суд. Прокуратура будет требовать как персональных наказаний для руководства «Ювентуса», так и для самого клуба в виде лишения нескольких чемпионских титулов и понижения команды в Серию В.

Напомним, в 2006 году «Ювентус» уже отправляли в Серию В в связи с участием в коррупционном скандале Кальчополи, в ходе которого клуб уличили в работе с судьями.

Источник — Football-Italia

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oleh929
    oleh929, 30.11.2021 17:39
    +2
    Fanat230784, 30.11.2021 17:36
    Тобто клуб покарають , а керівництво - ні?
    "Прокуратура будет требовать как персональных наказаний для руководства «Ювентуса», так и для самого клуба" - написано же черным по белому.
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 30.11.2021 17:42
    +1
    Олійник Володимир, 30.11.2021 17:26
    шахтьор пресує суддів і всю федерацію, нічого ніхто не робить
    А чё ж ты про оффшорный клуб молчишь?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 30.11.2021 17:27
    +1
    тыць-пердыць...
    Ссылка
    Westwood.
    online
    Westwood., 30.11.2021 18:14
    0
    Олійник Володимир, 30.11.2021 17:26
    шахтьор пресує суддів і всю федерацію, нічого ніхто не робить
    бестолковый
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 30.11.2021 18:08
    0
    pol-55, 10.11.2021 14:27
    0
    Паратічі+Конте=італоСімья
    Був толерантний,тепер Д.Леві хай чухає лисину,що у нього мафія під боком.
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    turist86
    turist86, 30.11.2021 17:41
    0
    цікаво, що якась асоціація захисту прав споживачів має право проводити розслідування
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 30.11.2021 17:31
    0
    Михаил Степанов, 30.11.2021 17:27
    тыць-пердыць...
    Дупа - Срендель.. .
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 30.11.2021 17:36
    -1
    Тобто клуб покарають , а керівництво - ні?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 30.11.2021 17:26
    -2
    шахтьор пресує суддів і всю федерацію, нічого ніхто не робить
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 30.11.2021 17:23
    -2
    Ювентус в серию Б Роналдо пожизненная дисквалификация нельзя заниматься футболом .
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