Опять Серия В? Ювентус обвиняют в финансовых махинациях

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей CODACONS начала расследование в отношении туринского «Ювентуса». Клуб подозревают в финансовых махинациях.

По мнению CODACONS, «Ювентус» фальсифицировал финансовую отчетность в последние несколько лет с целью скрыть экономические проблемы клуба и обойти финансовый фейр-плей. Также руководителей клуба обвиняют в отмывании денег.

Одним из главных инструментов фальсификации было завышение стоимость исходящих трансферов клуба. Одним из ключевых эпизодов дела является обмен с «Барселоной» Миралема Пьянича на Артура Мело.

Также следствие изучает контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом». CODACONS подозревает, что часть выплат по зарплате Роналду клуб делал, не внося их в финансовую отчетность.

В последние несколько дней на допросах побывало все высшее руководство «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа, а также бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, который сейчас занимает аналогичную должность в «Тоттенхэме».

Ожидается, что в течение месяца CODACONS завершит расследование и передаст дело в суд. Прокуратура будет требовать как персональных наказаний для руководства «Ювентуса», так и для самого клуба в виде лишения нескольких чемпионских титулов и понижения команды в Серию В.

Напомним, в 2006 году «Ювентус» уже отправляли в Серию В в связи с участием в коррупционном скандале Кальчополи, в ходе которого клуб уличили в работе с судьями.