Опять Серия В? Ювентус обвиняют в финансовых махинациях

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей CODACONS начала расследование в отношении туринского «Ювентуса». Клуб подозревают в финансовых махинациях.
По мнению CODACONS, «Ювентус» фальсифицировал финансовую отчетность в последние несколько лет с целью скрыть экономические проблемы клуба и обойти финансовый фейр-плей. Также руководителей клуба обвиняют в отмывании денег.
Одним из главных инструментов фальсификации было завышение стоимость исходящих трансферов клуба. Одним из ключевых эпизодов дела является обмен с «Барселоной» Миралема Пьянича на Артура Мело.
Также следствие изучает контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом». CODACONS подозревает, что часть выплат по зарплате Роналду клуб делал, не внося их в финансовую отчетность.
В последние несколько дней на допросах побывало все высшее руководство «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа, а также бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, который сейчас занимает аналогичную должность в «Тоттенхэме».
Ожидается, что в течение месяца CODACONS завершит расследование и передаст дело в суд. Прокуратура будет требовать как персональных наказаний для руководства «Ювентуса», так и для самого клуба в виде лишения нескольких чемпионских титулов и понижения команды в Серию В.
Напомним, в 2006 году «Ювентус» уже отправляли в Серию В в связи с участием в коррупционном скандале Кальчополи, в ходе которого клуб уличили в работе с судьями.
Источник — Football-Italia
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Паратічі+Конте=італоСімья
Був толерантний,тепер Д.Леві хай чухає лисину,що у нього мафія під боком.
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