Въехал без разрешения. Глава Федерации футбола Беларуси задержан в Чехии

Владимир Базанов прибыл в Чехию на матч женской сборной Беларуси, но что-то пошло не так

  • 30.11.2021 17:07
  • 1340 просмотров
  • 1 комментарий
Въехал без разрешения. Глава Федерации футбола Беларуси задержан в Чехии
© АБФФ. Владимир Базанов

Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов задержан полицией Моравско-Силезского края.
 
Силовики подозревают, что Базанов прибыл в Чехию на матч женской сборной Беларуси с чешской командой без разрешения на въезд.
 
Чиновник был задержан вместе со женой и теперь находится в одном из полицейских участков Моравско-Силезского региона.

Отметим, что Базанов имеет воинское звание полковника, внесен в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии

Источник — Deník N

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 30.11.2021 17:47
    0
    решил с женой погулять, используя момент...но что то пошло не так))
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