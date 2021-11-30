Въехал без разрешения. Глава Федерации футбола Беларуси задержан в Чехии

Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов задержан полицией Моравско-Силезского края.
Силовики подозревают, что Базанов прибыл в Чехию на матч женской сборной Беларуси с чешской командой без разрешения на въезд.
Чиновник был задержан вместе со женой и теперь находится в одном из полицейских участков Моравско-Силезского региона.
Отметим, что Базанов имеет воинское звание полковника, внесен в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии
Источник — Deník N
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