Въехал без разрешения. Глава Федерации футбола Беларуси задержан в Чехии

Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов задержан полицией Моравско-Силезского края.



Силовики подозревают, что Базанов прибыл в Чехию на матч женской сборной Беларуси с чешской командой без разрешения на въезд.



Чиновник был задержан вместе со женой и теперь находится в одном из полицейских участков Моравско-Силезского региона.

Отметим, что Базанов имеет воинское звание полковника, внесен в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии