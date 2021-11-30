ОФИЦИАЛЬНО. Семь игроков покинули Полесье

В клубе началась кадровая чистка

  • 30.11.2021 16:59
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Семь игроков покинули Полесье
© ФК Полесье

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о прекращении сотрудничества сразу с 7 игроками.

Речь идет о вратаре Анатолии Тимофееве, защитниках Сергее Швеце, Артеме Терехове, Бадри Акубардия, полузащитнике Александре Глаголе, а также форвардах Юрии Коломойце и Богдане Оринчаке.

Напомним, осеннюю часть сезона Первой лиги «Полесье» завершило на девятом месте в турнирной таблице с 25 очками в активе. Также у команды Юрия Калитвинцева два матча в запасе.

Источник — ФК Полесье

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 30.11.2021 17:34
    -1
    Награвся один із найбагатших клубів першої ліги)))). Цього треба було чекати це геть не футбольний регіон без традицій і грошима там не зарадиш
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