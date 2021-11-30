ОФИЦИАЛЬНО. Семь игроков покинули Полесье

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о прекращении сотрудничества сразу с 7 игроками.

Речь идет о вратаре Анатолии Тимофееве, защитниках Сергее Швеце, Артеме Терехове, Бадри Акубардия, полузащитнике Александре Глаголе, а также форвардах Юрии Коломойце и Богдане Оринчаке.

Напомним, осеннюю часть сезона Первой лиги «Полесье» завершило на девятом месте в турнирной таблице с 25 очками в активе. Также у команды Юрия Калитвинцева два матча в запасе.