ОФИЦИАЛЬНО. Семь игроков покинули Полесье

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о прекращении сотрудничества сразу с 7 игроками.
Речь идет о вратаре Анатолии Тимофееве, защитниках Сергее Швеце, Артеме Терехове, Бадри Акубардия, полузащитнике Александре Глаголе, а также форвардах Юрии Коломойце и Богдане Оринчаке.
Напомним, осеннюю часть сезона Первой лиги «Полесье» завершило на девятом месте в турнирной таблице с 25 очками в активе. Также у команды Юрия Калитвинцева два матча в запасе.
Источник — ФК Полесье
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