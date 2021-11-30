Сборная Украины U-19 через неделю узнает соперников в элит-раунде отбора ЧЕ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения) узнает имена соперников в элит-раунде отбора ЧЕ-2022 во время состоявшейся 8 декабря жеребьевки (начало — в 13.00 по киевскому времени).



Церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ходе нее 28 сборных будут распределены на семь групп по четыре команды в каждой.



Участники жеребьевки



Австрия, Англия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Шотландия.



Порядок жеребьевки



Среди 28 участников жеребьевки — 27 команд, преодолевших барьер квалификационного раунда осенью текущего года, а также сборная Португалии — сеяная команда, которая стартует сразу с элитного раунда. Команда Словакии на правах хозяина получила автоматический пропуск в финальную часть турнира. Перед жеребьевкой будут созданы четыре корзины посева в соответствии с коэффициентами. Семь сильнейших сборных попадут в корзину А, следующие семь команд — в корзину В и т.д. По предварительной информации, сборная Украины должна оказаться во второй корзине, но официально о составе корзин и каких-либо ограничений будет объявлено перед жеребьевкой.



В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Затем будут объявлены хозяева мини-турниров.



В финальный турнир, который пройдет с 18 июня по 1 июля 2022 года в Словакии, выйдут семь победителей групп.



Напомним, сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора Евро-2022, заняв первое место в своей группе в квалификационном раунде. Подопечные Владимира Езерского обыграли Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграли вничью с Польшей (2:2).



Добавим, что пять сильнейших сборных Евро-2022 (U-19) получат путевки на ЧМ-2023 (U-20) в Индонезии.